Aeroporti, sciopero Enav: a Fiumicino cancellate 100 partenze, 85 sono Alitalia

Molti voli cancellati per gli scioperi di domani dei controllori di volo dell'Enav. Si tratta di due scioperi nazionali, il primo dalle 10 alle 18 indetto dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Uil Trasporti e Unica, e il secondo dalle 13 alle 17 indetto da Fit-Cisl e Ugl-Ta.



Inoltre è previsto uno sciopero locale presso l'aeroporto di Roma-Fiumicino - dalle 10 alle 18 - indetto da Ugl-Ta e Unica e altri otto scioperi locali dalle 13 alle 17. Sempre domani, dalle 10 alle 18, è previsto anche lo sciopero delle imprese di handling, proclamato da Filt, Fit, Uiltrasporti e Ugl Ta.



In vista della protesta, le compagnie aeree hanno già programmato molte cancellazioni in tutti gli scali nazionali: ma proprio grazie a queste cancellazioni preventive non si prevedono disagi negli aeroporti. A Fiumicino, in particolare, sono circa un centinaio i voli in partenza cancellati (su 1000 movimenti giornalieri complessivi nello scalo), di cui 85 di Alitalia e una ventina di altre compagnie.



Alitalia ha cancellato complessivamente 233 voli sia nazionali che internazionali (l'elenco è pubblicato sul sito della compagnia) e ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti.

Luned├Č 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:44



