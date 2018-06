Vueling Catania-Fiumicino: odissea in aeroporto per 190 passeggeri

Ancora voli cancellati all'ultima ora, passeggeri abbandonati a se stessi e zero informazioni. E' l'odissea del volo Vueling 6137 che sarebbe dovuto partire sabato sera alle 21,30 dall'aeroporto Fontanarossa di Catania e atterrare alle 22,55 a Roma-Fiumicino. Un calvario al quale si è aggiunto anche quello dei passeggeri del volo Palermo-Roma, cancellato anche questo all'ultimo momento, e dirottati in pullman a Catania. Un totale di circa 360 passeggeri lasciati a terra.



All'aeroporto di Fontanarossa il personale di terra della Vueling ha prima garantito la ridestinazione sul primo volo disponibile per Roma, ma non prima del 4 giugno (gettando nel panico molti passeggeri tra cui famiglie con bambini piccoli e persone ipovedenti) e poi, ma solo dopo molte proteste, garantito il soggiorno dei passeggeri a spese della compagnia in hotel convenzionati. Peccato però che i posti disponibili negli alberghi non coprivano tutte le richieste, così la compagnia ha pensato bene di lasciare senza sistemazione una ventina di passeggeri invitandoli a scendere dal pullmman, che avrebbe dovuto portarli in hotel, e a trovarsi da soli un alloggio.



Fortuna ha voluto che a bordo del pullman, tra i passeggeri, si trovassero anche due poliziotte fuori servizio che si sono immediatamente adoperate per trovare una soluzione, grazie anche all'aiuto di un dipendente dell'aeroporto. Soltanto dopo un'estenuante trattativa la compagnia ha finalmente provveduto a trovare una sistemazione anche per gli ultimi sventurati passeggeri del volo Vueling 6137. Almeno per stanotte. Domani si vedrà...

