Jet bimotore non riesce a decollare, voli dirottati dall'aeroporto di Palermo

Allarme all'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo dove nella notte il jet executive Cessna Citation C550, con a bordo due membri dell'equipaggio e due passeggeri, non è riuscito ad effettuare il decollo dall'aeroporto. «Il rallentamento della corsa del veivolo ha provocato il surriscaldamento dei freni», spiegano dallo scalo. Il bimotore privato è rimasto bloccato in pista, la 07/25, e per circa un'ora e mezza l'aeroporto ha sospeso le operazioni di volo. Non ci sono stati feriti. Due i voli dirottati sull'aeroporto di Catania: AZ1771 LIN/PMO ex 23.35 e FR9994 PSA/PMO ex 23.45. «Dall'una di oggi, l'aeroporto di Palermo è tornato operativo con al momento la sola pista 02/20», spiegano dalla Gesap.

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:17



