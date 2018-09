Acqua Egeria, tre stelle d'oro al Taste and Quality Institute di Bruxelles

E son due. Per il secondo anno consecutivo, Acqua Egeria ha ricevuto le tre stelle oro, il massimo possibile, dalla giuria dell’International Taste and Quality Institute di Bruxelles per il gusto dell’acqua effervescente naturale. Convinta una giuria, tutta nuova, composta da oltre 200 esperti, fra sommelier e chef, e superato, nello stesso tempo, un esame visivo, olfattivo, di consistenza, gusto e retrogusto.



Un successo che riguarda da vicino Roma che, da sempre, ha un legame strettissimo con Acqua Egeria, l’unica fonte della città: la leggenda della ninfa, il mito dell’Acqua Santa, la mineralità del terreno da cui sgorga, il parco, la sorgente, alimentata dal bacino idrico dei Castelli Romani, e una tradizione che si tramanda di generazione in generazione. Un rapporto solidissimo che pone le basi nel mito delle ninfe ma che si sviluppa dopo il 1400.



È il periodo in cui la sorgente vive una fase di grande popolarità legata alle guarigioni miracolose. Da allora, diventa Santa e Papa Alessandro VII, guarito dalla calcolosi bevendo ogni giorno dalla fonte, decide di porre una stele, ora sparita, per ricordarne appunto le qualità terapeutiche, studiate a lungo da medici e studiosi dell’epoca.

“Il riconoscimento ricevuto -commenta il direttore generale di Acqua Santa di Roma, Luis Tonet- conferma che Acqua Egeria è apprezzata sia in Italia che all’estero. Le tre stelle oro assegnate sono un ulteriore trampolino di lancio verso l’export e i mercati stranieri”.

