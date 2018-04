Superare le ideologie/ Andare oltre il 25 aprile ricucendo Sud e Nord

di Mario Ajello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nell’ottobre del 1945, a botta calda, Ignazio Silone avvertiva: «Dopo esserci liberati del fascismo, dobbiamo ora cercare di superare anche l’antifascismo». Fatto (o quasi), si potrebbe dire oggi. Visto che questo 25 aprile sembra segnare la fine del 25 aprile. Almeno per come lo abbiamo conosciuto finora. Perché sono venuti meno tutti gli ingredienti, politici, propagandistici, retorici, su cui in questi 73 anni si è retta la celebrazione di questa data simbolo. La sinistra boccheggia; la destra non si sa...