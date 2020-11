«Le mascherine non servono a un ca...». Bufera su Zuccatelli, neo commissario per la sanità calabrese. Poi rettifica: «Sono fondamentali»

Polemica su mascherine e Covid. «Le mascherine non servono a un ca... Quello che serve è la distanza, perché per beccarti il virus, se io fossi positivo dovresti baciarmi per 15 minuti con la lingua in bocca altrimenti non te lo becchi». È già polemica sul neo commissario per la sanità calabrese Giuseppe Zuccatelli, nominato solo ieri sera dal Consiglio dei Ministri, dopo le parole pronunciate in un video che in queste ore sta facendo il giro del web. «Il virus si prende se tu hai una frequentazione in cui le gocce di saliva ti arrivano per minimo 15-20 minuti addosso», dice ancora Zuccatelli nel video pubblicato sulla pagina Facebook del senatore calabrese Marco Siclari.

Dopo vicenda Cotticelli, governo a tempo di record nomina Zuccatelli nuovo commissario alla sanità calabrese: uno che sul Covid sostiene per infettarsi sia necessario baciarsi 15 minuti e con la lingua in bocca, “altrimenti non te lo becchi il virus!” Mannaggia tutto, mannaggia. pic.twitter.com/7HZj42XWGH — Guglielmo Mastroianni (@gumas75) November 7, 2020

La sua nomina è arrivata in tarda serata dopo le dimissioni di ieri del commissario Saverio Cotticelli che aveva ammesso in una intervista tv di non essere a conoscenza delle disposizioni del Governo né tantomeno di essere stato incaricato dal governo anche del programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid.

Covid in Calabria, Cotticelli silurato. Zuccatelli nuovo commissario: «Ma sono positivo sto finendo la quarantena»

«Guardi, sono risultato positivo e sto finendo la quarantena, ci sentiamo nei prossimi giorni», aveva detto ieri il nuovo commissario per il rientro del debito sanitario della Calabria Giuseppe Zuccatelli, dopo le dimissioni del gen. Saverio Cotticelli, che ha abbandonato l'incarico per le polemiche successive alla sua intervista da cui è emerso che non sapeva che toccava a lui predisporre il piano anti Covid in Calabria. Zuccatelli è attualmente il commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro e del Policlinico universitario Mater Domini, sempre nel capoluogo calabrese.

Il dietrofront

«Le mascherine sono parte della fondamentale strategia di contrasto al Covid 19. Quindi, invito tutti ad utilizzarle, così come a rispettare il distanziamento fisico». Lo afferma, in una nota, il nuovo Commissario ad acta per il piano di rientro della sanità in Calabria, Giuseppe Zuccatelli, «in relazione - riferisce - alle notizie di stampa diffuse». «Nella prima fase dell'epidemia - aggiunge Zuccatelli - la comunità scientifica internazionale riteneva che l'uso delle mascherine fosse da riservare ai soli contagiati e ai sanitari. L'esperienza di questi mesi, tuttavia, ci ha insegnato che si tratta di un virus per molti versi ancora sconosciuto per evoluzione e modalità di diffusione. Le conoscenze si sono consolidate nel corso dei mesi, in accordo con gli studi scientifici condotti». «Le mie affermazioni errate, estrapolate impropriamente da una conversazione privata - conclude il Commissario - risalgono al primo periodo della diffusione del contagio».

Il nuovo commissario per la gestione di COVID-19 in Calabria. Mi sembra di essere in un film. https://t.co/4V5l7Yn30M — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) November 8, 2020

