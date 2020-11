Campania zona rossa, De Luca contro il Governo: «Chiarisca scelta, non ha retto a campagna sciacallaggio contro regione?»

Zona rossa Campania. Affondo del governatore Vincenzo De Luca contro il Governo. La Regione, ha detto il presidente intervenendo a "Che tempo che fa", «nel giro di 72 ore è passata da zona gialla a zona rossa. Il ministero dica cosa è accaduto». Per De Luca «o le carte che non sono state lette martedì o non sono state lette venerdì. Oppure il Governo non ha retto alla campagna di sciacallaggio contro la Campania».

Zone d'ombra

La decisione, secondo il governatore, «ha lasciato delle zone d'ombra». «Io non ho capito questo - ha insistito - eravamo in zona gialla martedì, in 72 ore siamo arrivati in zona rossa. Niente di sconvolgente, ma sarebbe bene che il Ministero spieghi cosa è cambiato in 72 ore, perché o non avevano letto i dati martedì o non li hanno letti venerdì, o c'è una terza ipotesi: di fronte a un'ondata di sciacallaggio mediatico e politico il Governo non ha retto e ha deciso di fare quella scelta. Per noi non cambia niente, noi ci manterremo sulla linea del rigore».

«Potevamo fare due scelte diversa: o la scelta della prevenzione o di seguire il contagio. È la scelta del governo e, a mio parere, è stata scelta sbagliata», è convinto De Luca. Ma,ha tenuto a precisare, «noi dobbiamo collaborare con il governo a condizione che ognuno faccia il suo dovere».

«C'è stato un amministratore che a Napoli è stato 102 volte in televisione per parlare male di Napoli e della Campania», ha poi accusato. «Chi vuole farsi pubblicità litigando con me. Io però tempo da perdere non ne ho», il messaggio lanciato.

Gli ospedali

«La sofferenza nei pronto soccorsi c'è e potrà essere superata quando avremo dei test rapidi ma affidabili», ha ammesso De Luca. «È del tutto evidente che se arrivano centinaia di persone nei pronto soccorsi si determina una fila in tutta Italia, ma non mi pare che sia niente di sconvolgente», ha aggiunto.

Sciacallaggio

«Adesso dobbiamo dare una grande prova di unità nazionale a condizione però che il governo si metta in condizione di essere aiutato», suggerisce, parlando dell'emergenza Covid, De Luca. «Se abbiamo però abbiamo ministri del governo che si mettono a fare sciacallaggio credo che il presidente del Consiglio abbia il dovere di non fare il cardinale di curia ma di richiamare questi ministri ai doveri di buona educazione, di correttezza istituzionale e di onestà intellettuale. Non è tollerabile che un ministro si metta a fare sciacallaggio sulla base della più completa ignoranza», ha proseguito. L'attività di sciacallaggio contro la Campania è stata avviata, secondo il governatore, «perché c'era da colpire un uomo che parla chiaro, che non partecipa alle massonerie, alle aggregazione di corrente e alle corporazioni. Per questo andava colpito». «Sono uno che sarà mai politicamente corretto - ha proseguito De Luca - Dico che Di Maio ha detto cose ignobili ed il presidente del Consiglio ha il dovere di intervenire».

Il morto al Cardarelli

Quella del paziente morto nel bagno del pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli «ovviamente è un'immagine drammatica e rinnovo il mio cordoglio alla famiglia della vittima, ma devo ricordare a tutti quanti che il 17 giugno di quest'anno c'è stato un morto in un ospedale di Milano, in bagno anche lì, e non se n'è accorto nessuno», ha dettto Luca. «Il direttore generale del Cardarelli - ha aggiunto De Luca - ha fatto un esposto alla Procura, si faranno tutti gli accertamenti e si individueranno tutte le cause di quella morte. Quello che è indegno e animalesco è che quando c'è un deceduto per terra ci sia qualcuno che ha lo stomaco di girare un video e postarlo sui social, e poi scappare dall'ospedale senza il parere dei medici. Mi ha ricordato i video delle formiche negli ospedali, poi abbiamo scoperto che qualche infermiere faceva scorrere le gocce di soluzione di glucosio per attirare le formiche».

