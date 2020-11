Veneto, Emilia e Friuli, l'ordinanza: negozi chiusi domenica, centri storici off limits. Zaia: «Essere pronti a tutto»

Nuove regole focalizzate soprattutto sul contrasto agli assembramenti e concertate tra tre regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emila Romagna. Da domani scattano le ordinanze per disciplinare molti aspetti della vita quotidiana.

Regioni da gialle ad arancioni e da arancioni a rosse: tutte le restrizioni, dagli amici a bar e spostamenti

APPROFONDIMENTI LE MISURE Emilia Romagna, ordinanza oggi: negozi chiusi domenica, stop a... LO SCENARIO Covid, Boccia: «Sulla zona rossa in Campania decideremo... ITALIA Discoteche Sardegna, blitz della polizia in Regione: prelevati... LA SALA DEGLI ABBRACCI In Veneto c'è una casa di cura dove ci si può... LE NUOVE REGOLE Regioni da gialle ad arancioni e da arancioni a rosse: tutte le... POLITICA Covid, Zaia: «Ormai chiudo gli occhi e vedo le curve dei...

Veneto

«Abbiamo l'ordinanza. Non è un atto d'imperio ma è anche un pò un fallimento». Lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia. «È un segno dei tempi - ha aggiunto Zaia - perché in un mondo dove si rispettano regole non servirebbe a nulla. Si cerca di intercettare gli irriducibili. È un fallimento sociale perché il buonsenso non è per tutti». Il Veneto diventa così "zona gialla plus", neologismo del governatore Zaia che sta a indicare una regione che non è arancione ma potrebbe diventarlo presto. La gamma dei colori sta utilizzando anche le sfumature, dunque.

Non è sfumato il dato sui contagi che impone questa restrizione in Veneto. La curva dei contagi in Veneto riprende a crescere, con 3.564 nuovi casi in 24 ore, che portano a sfondare il "tetto" di 90 mila casi, a 90.901, comunica Zaia. Si registrano 38 nuovi decessi, con il totale a 2.727. Negli ospedali ci sono 1.876 ricoverati in area non critica (+103 rispetto a ieri) e 221 nelle terapie intensive (+5) «Finché non arriva l'apice della curva - ha commentato Zaia - dobbiamo essere pronti a tutto. Andiamo verso 1.900 ricoverati in area non critica, nella prima fase siamo arrivati a 2.200, sarebbe verosimilmente un grande affare arrivare al giro di boa con 2.000-2.200 ricoverati».

Cosa prevede l'ordinanza che entrerà in vigore domani 13 novembre fino al 3 dicembre? Il provvedimento disciplina diverse attività quotidiane, normalissime: dalle passeggiate in centro storico (occhio, diventano vietate) allo spritz che si può consumare solo seduti, non in piedi affollando gli esterni del bar. Vediamo di riassumerle:

— Le mascherine vanno portate sempre, anche all’aperto, salvo che da parte di bambini al di sotto dei 6 anni, di chi compie attività sportiva intensa, disabili, assistenti e persone che non possono portarle per motivi medici. In caso di abbassamento per assumere cibo o fumare, dovrà essere assicurata la distanza di un metro. L’uso è obbligatorio nei mezzi di trasporto pubblici, e in quelli privati se non ci sono conviventi.

— Non è permesso passeggiare nelle strade e nelle piazze dei centri storici, delle città e nelle aree affollate. «Niente “vasca”, niente struscio, non si affolla la spiaggia», ha detto Zaia.

— La somministrazione di bevande e alimenti dalle ore 15.00 alle 18.00 dovrà avvenire esclusivamente da seduti dentro e fuori dai locali. «Lo scopo - ha spiegato Zaia - è di evitare in particolare gli spritz ammassati all'esterno dei bar».

— Nei giorni prefestivi sono chiuse le grandi e medie strutture di vendita, sia a esercizio unico che con più negozi, compresi gli outlet. Restano aperti solo gli alimentari, farmacie e parafarmacie, tabaccherie ed edicole.

— Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche dei piccoli negozi e dei negozi di vicinato, ad eccezione delle medesime categorie (alimentari, farmacie e parafarmacie, tabaccherie ed edicole).

— Nei negozi può entrare una persona per nucleo familiare, salvo per accompagnare soggetti con difficoltà o minori di 14 anni. Nei centri commerciali e nei supermercati va favorito l’accesso degli anziani oltre i 65 anni nelle prime due ore di apertura (ma non è un obbligo).

— Il mercato all’aperto è vietato se non nei Comuni in cui i sindaci abbiano approntato un piano che preveda la perimetrazione dell’area all’aperto, un unico varco di accesso e uno di uscita, ci sia sorveglianza che verifichi le distanze, l’assembramento e il controllo dell’accesso.

— Sono sospese nelle scuole primarie e secondarie del secondo ciclo le lezioni di educazione fisica, canto e strumenti a fiato.

— È consentita l’attività sportiva, quella motoria e le passeggiate in parchi pubblici e aree rurali, purché nel rispetto della distanza di 2 metri per lo sport e un metro per il resto degli spostamenti all’aperto.

— Nelle competizioni sportive che si svolgono in Veneto, gli sportivi e tutti gli accompagnatori possono accedere se in possesso di una certificazione di aver svolto il test in un periodo di tempo non anteriore a 72 ore prima della gara.

Friuli

Il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, ha iniziato la conferenza stampa in diretta spiegando come la nuova ordinanza sia mirata ed evitare "aggregazioni troppo numerose e abbassare l'indice di contagio". "Grazie a uno sforzo enorme stiamo tenendo meglio, anche se la situazione è critica. Per questo l'ordinanza non punta a dare multe, ma di dare delle regole condivise per limitare al massimo la circolazione del virus e tutelare le fasce a rischio".

L'ordinanza ha l'intesa del ministro della Salute ed entra in vigore dalla giornata di sabato. "Il Dpcm in vigore prevede un monitoraggio continuo. Il nostro scopo non è evitare di passare in una determinata zona, ma limitare il virus. La prossima settimana incontreremo il governo per i ristori. Cerchiamo un equilibrio tra il danno provocato e il contenimento del contagio". "Il nostro indice Rt è in miglioramento", ha anticipato Fedriga. "Abbiamo una disponibilità di letti non intensivi e intensivi consistenti, ma ci preoccupa lo stress del sistema sanitario. Andiamo verso la riconversione delle strutture intermedie. Siamo partiti in anticipo in estate e abbiamo fatto bene. Fare polemiche in questo momento è fuori luogo. Non possiamo perderci in liti di cui i cittadini non hanno bisogno". "Il nostro piano pandemico è stato tra i primi ad essere approvati dal ministero della Salute. Nessuno si sogna di convertire una Rsa quando non ce n'è bisogno. Quando scatta la necessità lo si fa". "La ragione della condivisione dell'ordinanza con Veneto ed Emilia Romagna nasce da situazioni simili. Vogliamo uniformare le norme perché i territori sono confinanti. C'è la stessa collaborazione messa in campo nella prima fase dell'epidemia". "Capiamo che i sacrifici non siano naturali, ma ora servono più che mai".

ITALIA RIEPILOGO PER REGIONE

Nuova ordinanza

Ecco i principali cambiamenti per i friulani a partire dalla mezzanotte di oggi. La mascherina sarà sempre obbligatoria fuori dalla propria abitazione, salvo che per persone sotto i sei anni e cittadini con particolari patologie. L'attività motoria all'aperto dev'essere preferibilmente svolta in parchi pubblici o aree verdi periferiche. E in ogni caso lontani da aree affollate, come strade o piazze. L'accesso agli esercizi di vendita è consentito solo a una persona per nucleo familiare. La raccomandazione per gli over 65 è quella di frequentare gli stessi esercizi nelle prime due ore di apertura. I mercati potranno aprire solo a fronte della presentazione di un piano di perimetrazione, con accessi e uscite separati. Nelle scuole elementari e medie sono sospese educazione fisica, lezioni di canto e di strumenti a fiato. La consumazione nei bar dalle 15 è possibile solo da seduti. Vietato il consumo fuori dagli spazi consentiti. Nei festivi e pre-festivi le grandi e medie strutture maggiori (superiori ai 400 metri quadri) saranno chiuse. Nei festivi è vietata anche la vendita anche nei negozi, tranne che farmacie, parafarmacie, edicole, alimentari e tabaccherie. Sempre consentita la consegna a domicilio.

Veneto

Nei giorni prefestivi in Veneto sono chiuse le grandi e medie strutture di vendita, sia a esercizio unico che con più negozi, compresi i parchi commerciali (Outlet). Lo stabilisce l'ordinanza illustrata dal presidente Luca Zaia. Restano aperti solo gli alimentari, farmacie e parafarmacie, tabaccherie ed edicole. Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita anche dei negozi di vicinato, ad eccezione delle medesime categorie.

Da domani al 3 dicembre in Veneto, inoltre, non è permesso passeggiare nelle strade e nelle piazze dei centri storici delle città e nelle aree affollate. Lo prevede l'ordinanza illustrata dal presidente Luca Zaia. «Niente 'vascà - ha spiegato Zaia - niente struscio, non si affolla la spiaggia».

Nei negozi potrà entrare una persona per nucleo familiare, salvo per accompagnare soggetti con difficoltà o minori di 14 anni. Il mercato all'aperto è vietato se non nei Comuni in cui i sindaci abbiano approntato un piano che preveda la perimetrazione dell'area all'aperto, un unico varco di accesso e uno di uscita, ci sia una sorveglianza che verifichi le distanze, l'assembramento e il controllo dell'accesso

La somministrazione di bevande e alimenti è prevista in Veneto, da domani al 3 dicembre, solo dalle ore 15.00 alle 18.00, e il consumo dovrà avvenire esclusivamente da seduti, dentro e fuori dai locali. Lo prevede l'ordinanza del presidente Luca Zaia. I posti di bar e ristoranti devono essere «regolarmente collocati». Per i cibi da asporto è vietata la consumazione all'esterno del locale. «Lo scopo - ha spiegato Zaia - è di evitare in particolare gli spritz ammassati all'esterno dei bar».

Friuli Venezia Giulia

L'ordinanza «garantisce sotto forma di raccomandazione l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita nelle prime due ore della giornata agli anziani». È una delle misure introdotta nella nuova ordinanza anti covid per il Friuli Venezia Giulia. «Non è che un over 65 non può andare a fare acquisti in orari diversi- ha puntualizzato Fedriga -ma cerchiamo di garantire delle fasce protette. Non è una limitazione, ma una raccomandazione che facciamo agli esercizi di organizzarsi e favorire l'ingresso riservato nelle prime due ore di apertura degli esercizi». La misura riguarda le attività di grandi dimensioni, «non parliamo dei negozi di vicinato».

Ultimo aggiornamento: 14:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA