Lockdown, Fedriga: «In Friuli ritiro ordinanza dopo passaggio in zona arancione»

Caos in Friuli Venezia Giulia dopo il passaggio di colore dal giallo all'arancione. «Manderò una lettera alla Conferenza delle Regioni per chiedere una riunione urgente» per quanto accaduto, con il Friuli scivolato appunto in zona arancione, nonostante le nuove misure anti assembramento introdotte e «senza interlocuzione preventiva» con la Regione. Inoltre «poiché a decidere sono gli algoritmi al posto della politica, ritiro l'ordinanza 41», firmata giovedì: «penso che serva serietà nella leale collaborazione istituzionale». Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, durante una conferenza stampa.

