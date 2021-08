Zona gialla, Sicilia a rischio già dopo Ferragosto. Calabria, Sardegna e Campania: allarme crescita ricoveri

Martedì 10 Agosto 2021, 12:21

I contagi crescono in Sicilia. Il dato più allarmante che preannuncia un ingresso in zona gialla per la Sicilia è quello dei ricoveri in area medica. Sono al 14%, subito sotto la soglia del 15% che vale come parametro per il nuovo cambio di colore delle regioni.

Se la situazione non cambia già lunedì 16 agosto la Sicilia potrebbe entrare in zona gialla. Se i dati rimangono stabili l'ingresso potrebbe essere solo rimandato al 23 agosto, cioè il lunedì successivo.

L'isola è la prima regione per nuovi casi, decessi e ricoveri. Inoltre, il report settimanale del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità (Iss) conferma come «moderata ad alta probabilità di progressione» la classificazione del rischio nell’Isola, uguale solo all’Emilia Romagna.

Il tasso di occupazione delle terapie intensive Covid viaggia a un tasso quasi doppio rispetto alla media nazionale.

Cresce in maniera veloce anche l'occupazione dei posti letto in ospedale: nei reparti ordinari, negli ultimi giorni, ha raggiunto il 12%, mentre in terapia intensiva il 6%. Se l'andamento dovesse essere questo, tra una settimana la Sicilia potrebbe raggiungere la soglia del 10% in terapia intensiva e del 15% in ricovero ordinario, che farebbe scattare la zona gialla per ordinanza ministeriale.

Allarme in sette regioni. Resta al 5%, a livello nazionale, il tasso di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid-19 nei reparti di area non critica degli ospedali. Ma sono 7 le regioni che vedono un aumento dell'1%: Abruzzo (arriva al 4%), Campania (al 7%), Emilia Romagna (al 5%), Lazio (al 7%), Molise (al 2%), Puglia (al 4%) e Sicilia, che arriva al 14% subito sotto la soglia del 15%, indicata come uno dei parametri per il cambio di colore delle regioni. Mentre il Veneto vede un calo dell'1%. È quanto emerge dal monitoraggio giornaliero dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ( Agenas) relativo al 9 agosto.

I nuovi parametri - Se una Regione supera il 10% dei posti occupati in terapia intensiva e il 15% di quelli in area medica diventa zona gialla (la zona arancione prende in considerazione gli stessi parametri ma con soglie più alte: 20% e 30%, la zona rossa 30% e 40%). Quindi, per non far scattare la zona gialla bisogna restare sotto il 10% di posti letto occupati nelle terapie intensive e sotto il 15% negli altri reparti.

La zona gialla significa l'obbligo di mascherina anche all'aperto e i ristoranti con posti a sedere al chiuso limitati a 4 persone al tavolo.