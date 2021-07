«Sardegna zona gialla da lunedì», ma il manifesto è fake: panico e confusione sui social

Giovedì 15 Luglio 2021, 19:01

«Sardegna in zona gialla dal 19.07.2021», recita il manifesto con tanto di logo della Regione Sardegna. Ma si tratta di un fake. Una bufala che, però, circolando sui social e sulle chat destando la preoccupazione di tanti e creando anche un danno economico all'Isola che in questo momento resta stabilmente in zona bianca, come tutte le altre regioni d'Italia. Una Sardegna che si appresta ad accogliere milioni di turisti per il periodo più caldo dell'estate.

Il manifesto-fake è anche pieno di imprecisioni sulle ipotetiche prescrizioni che andrebbero a regolare la fascia gialla, visto che con l'ultimo decreto del Governo la maggior parte delle regole della vecchia fascia gialla sono decadute: tra queste i limiti orari (coprifuoco) e per gli spostamenti tra Regioni e Comuni o il divieto di accogliere clienti nei ristoranti che dovrebbero riprendere con il solo asporto: anche questa una bufala.