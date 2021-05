Zona gialla in tutta Italia, solo Valle d'Aosta arancione. Musumeci: «Sicilia torna a respirare»

Tutta l'Italia in zona gialla, tranne la Valle d'Aosta che resta arancione. A quanto apprende l'Adnkronos Salute da fonti qualificate, è questa l'ultima mappa "a colori" del Paese alla luce dei dati del monitoraggio della Cabina di regia Iss-Ministero della Salute.

Chi cambia - La Sicilia da lunedì passa in zona gialla. Lo anticipa il presidente della Regione, Nello Musumeci, dopo aver sentito il ministro della Salute, Roberto Speranza, che sta per firmare il relativo decreto. «Dopo tante sofferenze si torna finalmente a respirare - commenta il governatore - e provo gioia soprattutto per gli operatori economici, coloro cioè che più hanno finora sofferto. Teniamoci caro questo risultato, con senso di responsabilità e con il rispetto verso le norme di prevenzione. La battaglia finale si vince solo quando tutti i siciliani si saranno accostati al vaccino».

