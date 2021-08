Venerdì 13 Agosto 2021, 22:06

Nel nuovo meccanismo per decidere i colori delle Regioni, che si basa soprattutto sulla percentuale di occupazione dei posti negli ospedali, c’è un punto debole. Se un governatore vede all’orizzonte il superamento degli indici (10 per cento per la terapia intensiva, 15 per l’area medica) interviene sul numero di posti letto, li incrementa e a quel punto abbassa la percentuale. Resta da capire se quei posti letto siano effettivamente disponibili e se in realtà non vengano sottratti ad altri reparti. Dal Ministero della Salute fanno notare però che questo sospetto è giustificato solo in parte: per le terapie intensive si utilizza comunque un dato stabile, che è quello dei «posti attivabili». Vero, però resta l’incognita dei letti di area medica, vale a dire gli altri reparti. Va ricordato che perché una Regione passi in fascia gialla devono esserci tre fattori coincidenti (basta che solo uno di questi salti e il cambio di colore non avviene): deve esserci una incidenza di nuovi casi ogni 100mila abitanti su base settimanale di almeno 50 (la maggioranza delle Regioni è sopra questo valore); devono essere occupati più del 10 per cento dei posti di terapia intensiva; devono essere occupati più del 15 per cento dei posti di area medica.

Sicilia, negli uffici pubblici solo col green pass. Mascherine, Ferragosto e vaccini: la nuova ordinanza di Musumeci

Ragioni

Si è ricorso a questo nuovo sistema su pressione delle Regioni che avevano fatto notare: con la maggioranza della popolazione vaccinata, non ha senso chiudere basandosi solo su incidenza e Rt; se gli ospedali non si riempiono, perché fare scattare le limitazioni? Il problema è che le Regioni non hanno margine di manovra sull’incidenza e sul numero dei posti letto di terapia intensiva usati per il calcolo, ma su quelli del terzo indicatore pare proprio di sì. Più di un osservatore, su Twitter, ha fatto notare come negli ultimi giorni sia la Sicilia sia la Calabria abbiano aumentato il numero di posti letto di area medica che si dichiarano a disposizione di pazienti Covid. In effetti, affidandosi alle tabelle di Agenas i si accorge che l’11 agosto la Sicilia dichiarava di avere 3.167 posti letto in area non critica, il 12 agosto sono divenuti 3.483. A quel punto, si allontana il superamento della percentuale di occupazione al 15 per cento. La Calabria è passata da 772 a 797. Non solo: anche il Lazio si prepara a riattivare altri 60 posti letto Covid. Ovviamente c’è un altro modo di raccontare questa storia. Si recuperano nuovi posti letto non per aggirare il passaggio in fascia gialla, ma perché si risponde a un aumento dei pazienti.

Zona gialla, in Sicilia allarme per le disdette delle prenotazioni. I sindacati: «Fino al 20% potrebbe saltare»

Covid Italia, incidenza più alta in Sardegna, Toscana e Sicilia. Indice Rt in calo. I dati del monitoraggio Iss

Difesa

E dalla Regione Sicilia respingono le accuse di ricorrere a uno stratagemma per evitare la fascia gialla: da tempo si sta lavorando su un piano di potenziamento degli ospedali, che sta coinvolgendo 79 strutture. Al di là delle singole regioni, il meccanismo di calcolo degli indicatori qualche limite sembra averlo, proprio perché è legato ad alcuni valori modificabili come quello dei posti letto Covid. Forse sarebbe stato meglio utilizzare il rapporto tra ricoveri e numero di abitanti.