Zona gialla in Alto Adige da lunedì 6 dicembre. Zaia: «Il Veneto subito no, prossima settimana ni»

L'Alto Adige da lunedì sarà zona gialla. Lo ha comunicato l'assessore alla sanità Thomas Widmann, evidenziando che ormai tutti i parametri indicano in questa direzione. Widmann ha ricordato che Bolzano nei giorni scorsi aveva già anticipato le misure da zona gialla, come l'obbligo di mascherina all'aperto e di Ffp2 sui mezzi pubblici, e che per questo motivo «per gli altoatesini cambierà poco». Lo stesso giorno entrerà in vigore il Super Green pass. Widmann ha fatto presente che negli ultimi giorni si è iniziato a registrare un forte afflusso agli hub, soprattutto per i booster e che metà dicembre ci sarà un'offensiva vaccinale.

APPROFONDIMENTI LO SCENARIO A Natale rischiano Lazio e Lombardia LE MISURE Mascherine all'aperto e Super Green pass, più agenti... SALUTE Foto IL FOCUS I trasporti Covid free sono sicuri? Aerei, treni e bus: neanche... IL FOCUS Variante Omicron, vacanze di Natale e Capodanno: regole e...

Veneto in gialla? Zaia: subito no, prossima settimana ni

«Siamo in fascia bianca ma non è escluso che si arrivi in gialla. Questa settimana decisamente no, la prossima 'ni'. Un parametro è già 'a posto', gli altri due sulle ospedalizzazioni quando le supereremo si passerà in giallo». È l'allarme lanciato dal presidente del Veneto Luca Zaia nel corso del consueto punto stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera.

Giani: Toscana resta in bianca

«Il tasso di ospedalizzazione stamani è a 317 in Toscana. Per andare in zona gialla occorre il 15%, noi siamo a poco più del 5%, quindi significherebbe 750 ricoveri. Vedo dei dati che ci possono consentire di essere ottimisti sull'evitare da qui alla fine dell'anno la zona gialla». Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a margine delle iniziative per la Festa della Toscana, rispondendo a chi chiedeva se fosse esagerato il timore del governatore del Veneto Luca Zaia, secondo cui c'è il rischio che tutta Italia diventi in zona gialla in poche settimane. Giani si è dichiarato ottimista, precisando però che il «virus è talmente imprevedibile che non si può mai sapere».

Friuli in giallo da ieri, Fedriga: bene avvio misure

«Mi sembra che la situazione sia stata ben gestita, ovviamente qualche disagio c'è stato, ma assolutamente assorbito e assorbibile, quindi sono contento per come è iniziata, sapendo che quando si fanno decisioni di emergenza e si prendono decisioni all'interno di una pandemia qualche problema può esserci bisogna correggerlo e nel caso spiegare con chiarezza quali sono le regole condivise». Così il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, all'indomani dell'ingresso del Fvg in zona gialla con l'applicazione delle nuove misure anticovid. «I dati del Friuli Venezia Giulia - ha poi spiegato durante un incontro a Trieste - confermano che non siamo in un periodo di discesa del contagio, ma non siamo più in un periodo di crescita esponenziale e questo ci fa ben sperare per le prossime settimane. Certezze il virus non ce le dà, possiamo solo ipotizzare delle previsioni rispetto a quanto abbiamo visto e stiamo vedendo».

Lazio in giallo a Natale? Zingaretti: con vaccini si può evitare

«Dobbiamo ancora combattere, non abbassiamo la guardia anche per questo. Combattere significa correre con la terza dose, da ieri aperta anche ai 18enni, e soprattutto nei luoghi affollati e nelle vie del commercio e sicuramente al chiuso indossare la mascherina. A Natale manca ancora un mese circa, credo che con comportamenti corretti e la vaccinazione la zona gialla si possa evitare». Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite a 'The Breakfast Club' su Radio Capital.