2 Giugno 2021

di Francesco Malfetano

Le prime tre lunedì scorso, altre quattro il prossimo e almeno 6 da metà mese. Ormai è noto, giugno vedrà l'Italia diventare finalmente bianca. Non tutta insieme però. Le Regioni ci arriveranno un po' per volta, seguendo il ritmo dei nuovi casi (in calo ovunque) e dei monitoraggi settimanali dell'Istituto superiore di sanità (Iss). Per entrare in zona bianca - la fascia che prevede meno restrizioni in assoluto, cancella automaticamente il coprifuoco e permette riaperture anticipate come nel caso dei banchetti nuziali - bisogna infatti registrare per tre settimane consecutive meno di 50 nuovi casi ogni 100mila abitanti.

La situazione però è ancora piuttosto variegata, tant'è che se la media nazionale registra già la cifra di 49 nuovi casi solo 3 Regioni al momento sono in zona bianca. La soglia è infatti stata raggiunta (e mantenuta) solo da Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise che già dal 31 maggio beneficiano dei numerosi allentamenti previsti in bianco. Non solo coprifuoco infatti, nella fascia di rischio più bassa restano formalmente in vigore solo le regole di buon senso come l'obbligo di indossare la mascherina e il distanzaimento per evitare assembramenti (oltre alle linee guida da rispettare per le diverse attività commerciali).

IL 7 E IL 14 GIUGNO

Dal 7 giugno invece, e quindi dal prossimo lunedì, il passaggio riguarderà Abruzzo, Liguria, Veneto e Umbria. Ovviamente, perché diventi ufficiale, bisognerà attendere l'Iss e la relativa ordinanza del ministero della Salute. Tuttavia la discesa dei casi in questi territori è ormai una realtà da quasi 20 giorni e, dunque, non dovrebbero esserci problemi. Discorso molto simile per le sei Regioni che si "vedono" in bianco a partire dal 14 giugno. Per Lazio, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Puglia e la Provincia di Trento bisognerà attendere fino al monitoraggio dell'11 giugno per avere una certezza ma il trend va via via consolidandosi.

LE ALTRE

Da metà mese in poi le cose però cambiano, almeno in parte. È infatti presto per definire con accuratezza quali Regioni possono beneficiare dell'allentamento. Tutte le altre regioni nell'ultimo monitoraggio di venerdì 28 maggio avevano un'incidenza sopra i 50: Calabria (61), Campania (66), Marche (55), Provincia autonoma di Bolzano (59), Sicilia (53), Toscana (59), Val d'Aosta (79), Basilicata (62). Quindi nella miglior delle ipotesi potrebbero passare in fascia bianca non prima del 21 giugno se riusciranno ad andare sotto i 50 per i prossimi tre monitoraggi consecutivi.