Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo dpcm con le misure per il contrasto all'emergenza Covid. Il nuovo provvedimento che entrerà in vigore dal 16 gennaio. Dai bar agli spostamenti, dalle scuole agli impianti di sci. Ecco tutte le misure che saranno valide fino al 5 marzo. Le restrizioni variano di zona in zona, in base alle indicazioni sui colori fornite dall'Iss.

Le scuole

I ragazzi delle scuole superiori delle Regioni gialle e arancioni torneranno a scuola lunedì 18 gennaio almeno al 50% della presenza: è quanto prevede il nuovo Dpcm firmato dal premier Conte. Nelle Regioni rosse i ragazzi rimarranno a casa dalla seconda media a seguire la didattica a distanza. Questo fatte salve ordinanze regionali.

Le precedenti disposizioni prevedevano che ci fosse la didattica a distanza per le scuole superiori anche nelle Regioni in area arancione; il nuovo Dpcm invece dispone didattica a distanza solo nelle Regioni rosse e in tutte le altre, per le superiori, presenza almeno al 50% e fino al 75%. La restante parte della didattica viene svolta a distanza. «Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali», si legge nel Dpcm.

Bar, stop asporto dalle 18

Per i bar e le attività commerciali che vendono bevande e alcolici, come le enoteche, scatta invece il divieto di vendita da asporto alle 18. «Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 e 47.25 (bar e esercizi specializzati nella vendita al dettaglio di bevande e alcolici, ndr) - si legge nel testo - l'asporto è consentito esclusivamente fino alle 18». Nella riunione con il governo di questa mattina le regioni avevano chiesto che fosse vietata solo la vendita di bevande e non l'asporto in generale.

Impianti sciistici

Gli impianti sciistici rimarranno invece chiusi fino al 15 febbraio. Dal 15 di febbraio potranno aprire gli impianti «solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti».

Zona rossa e visite

Anche nelle zone rosse sarà possibile andare a casa di amici e parenti, in massimo due persone. «Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata - si legge nella bozza - è consentito nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le 5 e le 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale». Chi vive nei comuni con meno di 5mila abitanti, dice ancora il decreto, potrà invece spostarsi per una distanza non superiore ai 30 km dal confine, con esclusione dei capoluoghi di provincia».

Crociere

Via libera alle crociere. La bozza del Dpcm in vigore dal 16 gennaio afferma che «i servizi di crociera da parte delle navi passeggere di bandiera italiana possono essere svolti nel rispetto delle specifiche linee guida validate dal Comitato tecnico scientifico».

Palestre e piscine, le novità

Nel nuovo Dpcm la stretta confermata sino al 5 marzo per palestre e piscine (anche se si continua a lavorare per consentire la ripresa almeno agli sport individuali nelle zone gialle) così come cinema e teatri. Piste da sci off-limits almeno sino al 15 febbraio.

