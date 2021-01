Zona rossa, governo studia provvedimento ponte sino al 15. Conte: «La scuola riparta dal 7»

Un provvedimento ponte tra il 7 e il 15 gennaio, ovvero tra la data di scadenza del decreto natalizio e quella dell'ultimo Dpcm. È una delle ipotesi che - a quanto si apprende - sarebbe stata sul tavolo del vertice di governo appena concluso. Non si esclude che tale provvedimento contenga misure, che saranno applicate a livello nazionale, aldilà del sistema delle fasce (zona rossa, zona arancione, zona gialla).

APPROFONDIMENTI LE MISURE Zona rossa oggi, arancione domani: cosa si può fare. Dal 7... INVISTA Covid, Toti: “Pressione ospedali Liguria resta bassa, no... ROMA Zona rossa, arancione: per le Regioni cambia il sistema dei colori.... REGIONI Zona rossa, quali regioni cambiano colore il 7 gennaio? Tre in bilico... COVID Covid, cosa potremo fare nel 2021? Sci rinviato al 18 gennaio,...

Inoltre il ministro della Salute Roberto Speranza ha programmato nelle prossime ore un incontro con il Comitato tecnico scientifico e con i membri della Cabina di regia per il monitoraggio regionale.

Queste le prime notizie emerse al termine del vertice, durato circa 4 ore, tra il premiere Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e membri del Cts.

La riunione era stata convocata per fare un punto sull'emergenza Covid in vista della scadenza delle misure restrittive messe in campo per le festività.

Caserta, veglia funebre per un'anziana: scoppia focolaio di 76 positivi

Conte: disattica in presenza dal 7/1

La didattica in presenza al 50% nelle scuole deve ripartire dal 7 gennaio. È quanto avrebbe detto il premier Giuseppe Conte, secondo quanto appreso dall'ANSA, nel corso del vertice con i capidelegazione della redazione, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e del Cts. La riunione era stata convocata per fare un punto sull'emergenza Covid in vista della scadenza delle misure restrittive messe in campo per le festività.

Ultimo aggiornamento: 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA