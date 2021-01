Zona arancione, zona rossa o zona gialla? C'è attesa per il testo definitivo del Dpcm che da domenica riclassificherà le regioni italiane condizionando spostamenti e abitudini dei cittadini che intanto da lunedì potranno riappropriarsi deim musei che riapiranno nelle zone gialle e, per ora, solo nei giorni feriali. Tornando alle regioni, al momento soltanto per due sembra certa la zona rossa: la Lombardia - che registra 2.587 i nuovi contagi con un tasso di positività al 9% in crescita rispetto a ieri (7%) - e la Sicilia. Nell'isola la situazione è critica tanto da indurre il presidente della Regione Musumeci a chiedere al governo nazionale l'istituzione della «zona rossa» per due settimane. «Ove la nostra richiesta non dovesse essere accolta - tuona il governatore - domani stesso procederò con mia ordinanza ad applicare le limitazioni previste per le zone rosse in tutte le aree a maggiore incidenza di contagio». Le città a cui si riferisce Musumeci sono Messina e Palermo. «Il provvedimento non è più rinviabile», ha dichiarato il sindaco del capoluogo Leoluca Orlando, riducendo lo spazio per l’interpretazione. Con simili presupposti pensare a un colore diverso per il resto della Sicilia a partire da domenica prossima risulta complicato.

Covid, Arcuri: «Virus continua a dilagare ovunque, si fa fatica a debellare seconda ondata»

Le regioni arancioni e gialle

E le altre regioni italiane? In zona arancione dovrebbero rientrare Lazio (dove il 18 gennaio le scuole riapriranno nonostante le proteste dei licei romani), Liguria, Marche, Piemonte, Bolzano, Trentino, Puglia, Umbria, Veneto, Emilia Romagna e Calabria. Va detto che le ultime due sono in bilico tra il rosso e l'arancione. A rischio arancione sono anche Molise e Sardegna, regione quest'ultima che vive giorni di preoccupazione. Nell'Isola indicatori in peggioramento confermati anche dall'ultimo report della Fondazione Gimbe: vengono registrati 1.062 casi attualmente positivi per 100.000 abitanti con un incremento pari al 6,7%, mentre sono 903 i casi testati per 100.000 abitanti con un rapporto tra positivi e test che arriva al 14,6%. Va meglio se si guarda alla situazione degli ospedali, dove la pressione dei posti Covid è sotto il limite di saturazione: 25% in terapia intensiva rispetto alla soglia critica del 30%. Per tutte le altre regioni, Campania e Toscana in testa, sarà confermata la zona gialla. Anche la Val d'Aosta vive un peggioramento dei contagi. L'indice Rt della regione alpina è intorno all'1.0 e pertanto anche pochi decimali di differenza possono determinare quali misure restrittive verranno adottate nelle prossime settimane. La decisione verrà comunicata venerdì. La differenza sostanziale tra le due zone riguarda principalmente l'apertura di bar e ristoranti.

Covid, sviluppato un algoritmo che prevede le varianti del virus: è ispirato al linguaggio umano

Le parole di Speranza

Le ultime modifiche al Dpcm valido dal 16 gennaio sono state illustrate dall'esecutivo nella riunione con le Regioni, i Comuni e le province, precedute da una premessa del ministro della Salute Roberto Speranza: «la situazione non può essere sottovalutata, lavoriamo insieme tempestivamente ad anticipare le restrizioni per evitare una nuova, forte ondata» del virus. Nessun passo indietro, dunque, con il rinnovo di tutte le misure già in vigore a partire dal coprifuoco dalle 22 alle 5, le scuole superiori in didattica a distanza al 50% e l'inasprimento delle soglie per accedere alle zone con restrizioni, introdotte con il decreto approvato mercoledì: con Rt 1 o con un livello di rischio 'altò si va in arancione, con Rt a 1,25 in rosso.

Covid diretta: nel mondo 92 milioni di contagiati, 2 milioni i morti. Francia anticipa il coprifuoco

Covid Italia oggi, bollettino: 17.246 casi e 522 morti. Tasso di positività sale al 10,7%

Bar, battaglia sull'asporto

Il divieto di vendita da asporto per i bar potrebbe essere limitato solo alle bevande e agli alcolici. È l'ipotesi, secondo quanto si apprende, emersa nel corso della riunione tra governo e Regioni dopo che diversi governatori hanno sollevato perplessità sulla misura. Il ministro Boccia avrebbe ribadito la volontà del governo di mantenere la norma per evitare casi di movida ma avrebbe garantito che il governo recepirà le perplessità delle regioni e che palazzo Chigi e il Mise stanno valutando come limitare al massimo i divieti. «Come Regioni - ha detto Stefano Bonaccini, il presidente della Conferenza delle Regioni - abbiamo ribadito la nostra forte preoccupazione riguardo l'ipotesi di un divieto di asporto per i bar dopo le ore 18, che non porterebbe vantaggi significativi sul piano della prevenzione sanitaria e al contrario rischia di rappresentare un ulteriore fattore negativo di tensione sociale ed economica sui territori, in particolare ai danni di categorie già fortemente colpite dalle restrizioni in queste settimane». Positivo, ha inoltre sottolineato, «l'impegno del Ministro dell'Economia per uno scostamento di bilancio che consentirebbe ristori alle categorie economiche che saranno colpite dalle necessarie misure restrittive. Lo consideriamo necessario e ci aspettiamo un'applicazione certa e rapida».

Covid, quanto durerà? Il Ceo di Moderna: «Il mondo dovrà conviverci per sempre»

Tumori, scoperti batteri che indicano la malattia: lo studio per una diagnosi precoce

Stop spostamenti tra regioni gialle sino al 15 febbraio

Il divieto di spostamento tra le regioni, comprese quelle gialle, sarà in vigore fino al 15 febbraio e non più al 5 marzo. Fino a quella data sarà invece valida la regola che consente una sola volta al giorno ad un massimo di due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi) di andare a trovare parenti o amici nella regione, se questa è in zona gialla, o nel comune se è in zona arancione o rossa. E sempre fino al 5 marzo sarà possibile spostarsi nelle regioni arancioni dai comuni con una popolazione non superiore ai 5mila abitanti, per una distanza non superiore ai 30 km e mai verso i capoluoghi di provincia

Ultimo aggiornamento: 20:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA