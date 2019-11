Fino a mercoledì 13 novembre il segretario del Pd Nicola Zingaretti sarà negli Stati Uniti per la sua prima visita da segretario nazionale del Partito Democratico. Durante il soggiorno americano incontrerà il presidente Bill Clinton, la speaker del Congresso Nancy Pelosi, sindaco di New York, Bill De Blasio e sarà alla Casa Bianca per alcuni incontri presso il Consiglio per la sicurezza nazionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA