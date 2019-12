Zingaretti: «Conte è un alleato del Pd, non gli regalo il partito»

Parla Zingaretti. «Conte non è nel Pd, è un alleato del Pd». Lo dice a Mezz'ora in più il segretario del Pd Nicola Zingaretti. «Se un presidente che prima stava di là, ora dice 'sto meglio nel campo del centrosinistra' per me è un fatto positivo», prosegue Zingaretti, che aggiunge: «Io ero contro il fatto che Conte fosse premier ma nel momento che c'è lui abbiamo il dovere di governare insieme e al meglio». E ancora: «Non è che regalo il Pd a Conte, ma dobbiamo costruire un campo alternativo a Salvini».

