Manovra, Zingaretti vede Moscovici: condivide le mie preoccupazioni

Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti ha incontrato oggi nella sede della Regione il commissario europeo per gli affari economici e monetari, Pierre Moscovici.



«Al commissario Moscovici ho confermato che noi crediamo fortemente in una Europa della crescita e del lavoro, e quindi anche nella necessità della costruzione di una nuova Europa. E che da presidente di Regione sono anche molto preoccupato per gli effetti che questa manovra può determinare, con lo spread che anche oggi ha raggiunto livelli allarmanti, nei confronti delle famiglie di questo Paese, degli imprenditori e della nostra comunità. Mi sembra che

ci sia una preoccupazione comune», ha detto Zingaretti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA