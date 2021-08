Nicola Zingaretti in isolamento, la moglie positiva al Covid. Lui è risultato negativo al tampone

Mercoledì 25 Agosto 2021, 19:26 - Ultimo aggiornamento: 19:29

Nicola Zingaretti è in isolamento fiduciario. Il presidente della Regione Lazio da qualche giorno è in quarantena dopo che la moglie è risultata positiva al Covid. Secondo quanto si è appreso, Zingaretti è risultato negativo al tampone per il Covid e sta osservando il periodo di isolamento previsto. Dovrebbe rimanere in quarantena ancora altri 4/5 giorni.