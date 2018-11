Pressing M5S su Zingaretti: «Noi in giunta o sfiducia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è un rigore a porta vuota per far cadere la Regione Lazio di Nicola Zingaretti, ma sia il centrodestra sia il M5S stanno andando in tilt perché nessuno vorrebbe tirarlo per primo. Domani la conferenza dei capigruppo dovrà mettere in calendario il voto della mozione di sfiducia, firmata da 12 consiglieri su 13 di Forza Italia-Lega e Fratelli d'Italia. Rimangono fuori dall'appello - per ora - due esponenti dell'ex maggioranza che hanno sostenuto Stefano Parisi alle ultime elezioni e Sergio Pirozzi, indipendente vicino a Matteo Salvini, seppur non organico al Carroccio.I CALCOLIZingaretti ha vinto le ultime elezioni ma ha ottenuto un'anatra zoppa: non ha una maggioranza di centrosinistra in Aula. Si appoggia a due consiglieri di ex centrodestra, che ora potrebbero rientrare a casa. Se la settimana prossima si salderanno i due fronti per il governatore sarà la fine. «Nicola non aspetterà nemmeno di andare in consiglio - dicono dallo staff del presidente - si dimetterà prima». Un pezzo di centrodestra ci crede. E vuole il colpaccio. A partire da Matteo Salvini: fallita l'opa sul Campidoglio con l'assoluzione di Virginia Raggi è pronto al rilancio sulla Regione. Un altro modo per entrare nella Capitale. Gira già il nome del candidato presidente in caso di ritorno alle urne: Claudio Durigon, deus ex machina della Lega nel Lazio e sottosegretario al Lavoro. L'avanzata del ministro dell'Interno, però, spaventa e non poco il M5S. Solo che Roberta Lombardi appena annunciata la mozione di sfiducia del centrodestra si è subito accodata: «Ci saremo anche noi». E così, se dovesse passare la mozione, i grillini si potrebbero trovare a fare un favore all'alleato di governo, regalandogli in primavera la Regione: «Solo Di Battista potrebbe vincere».Ecco perché, ieri sera nel corso di una riunione fiume del gruppo M5S, i 10 consiglieri si sono spaccati. Cinque e cinque. Da una parte i coerenti del «tutti a casa» e dall'altra i «realisti» del non «facciamo favori a Salvini». Luigi Di Maio è stato informato dalla Lombardi della situazione, prima e dopo la riunione. E il più cauto in queste ore è proprio il leader pentastellato: «Ragioniamo bene, ragazzi, sul punto di caduta». Tanto che si fa largo la proposta grillina di un «contratto di governo» in Regione, stile Palazzo Chigi: una nuova maggioranza M5S-Pd, con addirittura l'ingresso in giunta. Sarà questa l'offerta messa sul tavolo di Zingaretti in cambio della non sfiducia. Ovviamente l'operazione dovrebbe «passare prima dal voto di Rousseau, come prevedono le nostre regole», spiegano fonti pentastellate molto qualificate. La trattativa è aperta, anche se difficilmente il governatore, candidato alla segreteria del Pd, accetterà quello che potrebbe passare come un abbraccio mortale, agli occhi degli altri competitor alle primarie. A partire dai renziani.Le manovre sono in corso, anche se infarcite dai dubbi. D'altronde - a partire da Lombardi - in caso di ritorno alle urne il vincolo del secondo mandato sarebbe un muro invalicabile per lei e per metà del gruppo. Poi c'è il centrodestra. Dalla Regione sono convinti che alla fine un pezzo di Forza Italia (di cui non fa parte però il senatore Maurizio Gasparri) potrebbe sfilarsi per non fare, anche loro, un favore al Capitano. E inoltre i tre consiglieri non organici - Pirozzi, Cavallari e Cangemi - vogliono «rassicurazioni» per il futuro. Si balla dunque su diverse mattonelle.LA DIFESAPer il governatore dem questo non sarà un passaggio qualsiasi: in caso di salvezza nascerà un'altra maggioranza con, minimo, un nuovo assetto nelle presidenze delle commissioni. Salvo, certo, il contratto di governo che vuole proporgli il M5S. Alla Pisana, sede del consiglio regionale, sono ore febbrili. C'è la consapevolezza che «una sfiducia nata quasi per gioco» sta diventando una questione politica molto più alta (anche Giorgia Meloni è sul dossier). Anche perché la vicenda si innesta con le primarie del Pd. Nel mondo renziano, per indebolire Zingaretti, c'è la tentazione di non far presentare in aula i due consiglieri il giorno del voto per abbassare così il quorum. «La situazione è fluida». E a oggi nessuno se la sente ancora di dire come andrà a finire. Unica certezza: con 26 voti di sfiducia si ritorna alle urne.