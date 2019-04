​Zeman: «Salvini-Di Maio? Come nel calcio è difficile comandare in due»

Parla Zdenek Zeman. Chi farei giocare tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini? «Salvini, ha più il fisico». A dirlo, con una battuta, è appunto Zeman, storico allenatore boemo da decenni in Italia e tra i relatori dell'evento Sum, organizzato da Davide Casaleggio. Non è la prima volta che Zeman partecipa ad iniziative del M5S. «Salvini-Di Maio? Come nel calcio è difficile comandare in due», dice.

Zeman rivela: «Il mio cuore è della Lazio»

E, a chi gli chiede se è giusta la battaglia pentastellata contro i poteri forti («il grande nemico» di Zeman, quando allenava), l'ex mister di Foggia, Lecce, Roma, Pescara, replica: «I poteri fori ci devono essere ma non devono essere sbagliati. Ma il Movimento deve essere più forte dei poteri forti».

