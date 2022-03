Diretta Zelensky a Montecitorio (ma non c'è il tutto esaurito): deputati in piedi, applauso di un minuto

Volodymyr Zelensky "arriva" al Parlamento italiano. Alle 11 è intervenuto davanti ai parlamentari, riuniti a Montecitorio. Introdotto dai presidenti della Camera e del Senato Fico e Casellati, ha preso la parola (tradotto da un'interprete): «Capisco che voi desiderate la pace e difendete la vostra patria. La devastazione della guerra sta uccidendo la nostra gente e distruggendo le nostre città. Tutto questo è cominciato da una sola persona. Ad oggi sono morte 117 bambini e l’artiglieria russa non smette di uccidere», ha detto. «Obiettivo non è l’Ucraina, ma l’Europa, avere il controllo della vostra politica, dei vostri valori. L’Ucraina è solo il cancello per l’esercito russo per entrare in Europa».

«Mariupol è come Genova, io ci sono stato. Ora a Mariupol non c’è più niente. Immaginate la vostra Genova distrutta. Kiev è importante come Roma. Ogni giorno cadono bombe e arrivano missili».

