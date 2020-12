Zaia: «Non andate in montagna, turismo del macabro non ci serve»

Non salite in montagna. E' l'appello del presidente del Veneto Luca Zaia. «Il turismo del macabro non ci serve - dice Zaia, criticando quanti stanno «salendo in montagna per documentare su Instagram il maltempo». Il Governatore afferma di non escludere «una ordinanza per evitare che la gente salga», citando le frane e i danni causati da neve e pioggia.

Zaia ha comunicato i dati relativi alla situazione Covid in Veneto. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 2.550, i morti in più sono 51. L'incidenza dei positivi sui tamponi fatti è ora del 6,93%.

