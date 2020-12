Zaia: «In Veneto pronti a campagna vaccinale. L'Europa non fa bella figura con la Gran Bretagna»

Luca Zaia e il vaccino anti-Covid. «In veneto siamo pronti alla campagna vaccinale», ha dichiarato il governatore del Veneto nell'incontro giornaliero con la stampa.

Covid in Veneto, nuova ordinanza anti-assembramenti fino al 4 dicembre. Zaia: «Non possiamo allentare»

Covid, Zaia: «In Veneto 107 morti in 24 ore e 2.535 contagi. Oggi giornata nera»

APPROFONDIMENTI POLITICA Covid, Zaia: «Nessuna novità da governo su Dpcm» LE IPOTESI Nuovo Dpcm, dal coprifuoco ai ristoranti chiusi anche a Natale.... IL RETROSCENA Nuovo Dpcm, Natale blindato: spostamenti tra regioni vietati dal 19... VENETO Covid Veneto, Zaia: «Oggi RT alto 1,20, rischiamo di cambiare...

E aggiunge: «l'Europa non sta facendo una bella figura rrispetto alla Gran Bretagna dove già stanno operando con i vaccino per il Covid-19». «Diranno che il paese inglese non è più nell'Unione europea, che in Europa c'è l'Ema, ma sta di fatto che noi inizieremo a vaccinare quasi due mesi dopo». E aggiunge ancora il presidente della regione Veneto: «Siamo in attesa del nuovo Dpcm».

Ultimo aggiornamento: 14:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA