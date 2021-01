Luca Zaia, uomo brucia la sua foto e diffonde il video sui social: sentito dai carabinieri

Ha bruciato una foto di Luca Zaia in un video. L'autore del video in cui si vede una caricatura del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che viene data alle fiamme sulla sommità di un piccolo rogo che rappresenta un 'panevin', è stato individuato e convocato dai carabinieri della caserma di Vittorio Veneto (Treviso).

Il falò ripreso nel video, diffuso attraverso i social media, è stato acceso ieri sera alla vigilia dell'Epifania, peraltro nonostante i divieti anti-Covid, e sarebbe stato organizzato in un'area del Veneto Orientale, in provincia di Treviso. Nell'immagine, oltre al disegno del volto di Zaia, c'è una riproduzione di una confezione di un noto prodotto da forno di un'azienda situata nel comune in cui il presidente è nato ed ha vissuto, con la correzione della dicitura «all'olio di oliva» in «all'olio de rizino (di ricino)». Nei confronti del responsabile non sono per ora stati assunti provvedimenti.

