WeEuropeans, la piattaforma online per reinventare l'Europa

La piattaforma civica europea MAKE.ORG e l’associazione civica transnazionale CIVICO Europa, co-fondatrici dell’iniziativa WeEuropeans, lanciano la più ampia consultazione civica mai realizzata in Europa. Dall’8 febbraio al 15 marzo, in 24 lingue e 27 Stati membri d’Europa, la consultazione permette a ogni cittadino di far sentire la propria voce condividendo proposte per reinventare l’Europa e votando quelle degli altri cittadini.



Questa campagna di informazione e mobilitazione senza precedenti raggiungerà almeno 100 milioni di europei. Di questi, 10 milioni voteranno e invieranno le proprie proposte. Le 10 proposte che otterranno la maggiore approvazione andranno a comporre un’Agenda dei Cittadini, che sarà presentata dai cittadini stessi, il 22 marzo, agli attori della società politica e civile di ogni Paese presso il Parlamento Europeo. Entro le elezioni europee di maggio, WeEuropeans diffonderà l’Agenda dei Cittadini a tutta l’Unione Europea.





WeEuropeans è un’iniziativa apartitica che vuole rimettere i cittadini al centro del progetto europeo. L’Europa è a un punto di svolta. Oggi, gli europei si sentono distanti sia dai leader politici sia dall’Unione Europea. Inutile dirlo, i cittadini devono essere rimessi al centro della democrazia. WeEuropeans è un’iniziativa che permette a tutti i cittadini degli stati membri europei di prendere in mano il progetto europeo, essere coinvolti in un dibattito pubblico e, soprattutto, essere ascoltati.



Dall’8 febbraio al 7 marzo: i cittadini sono invitati a prendere parte alla consultazione online, facendo le proprie proposte e votando quelle degli altri;

7 marzo: le 10 proposte più votate di ogni Paese saranno tradotte in tutte le 27 lingue dei Paesi europei;

Dall’8 al 15 marzo: i cittadini dei 27 Paesi voteranno contemporaneamente le 270 proposte così da individuare le 10 più approvate, le quali andranno a comporre l’Agenda dei Cittadini.

A partire dal 22 marzo, WeEuropeans diffonderà l’Agenda dei Cittadini in Europa così che gli attori europei della società politica e civile possano portare avanti la causa.



Nell’arco di due mesi, WeEuropeans richiamerà la società civile e gli attori politici per incentrare il dibattito attorno agli interessi dei cittadini europei.



22 marzo: l’Agenda dei Cittadini sarà presentata agli attori della società politica e civile europea presso il Parlamento Europeo.

Dal 22 marzo fino alle Elezioni Europee del 23-26 maggio: l’Agenda dei Cittadini sarà messa a disposizione di tutti i cittadini europei e indirizzata agli attori della società politica e civile di tutta Europa, che prenderanno la loro posizione.

9 maggio: l’Agenda dei Cittadini sarà presentata a Sibiu al Consiglio Europeo, dedicato al futuro dell’Unione Europea. © RIPRODUZIONE RISERVATA