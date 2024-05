Voto fuorisede, solo il 4% degli studenti ha aderito. I limiti della sperimentazione: dall'esclusione delle Comunali agli spostamenti

Sono 23.734 gli studenti italiani che hanno richiesto di poter votare senza dover tornare nel Comune di residenza per le elezioni europee 2024. Questo numero rappresenta solo il 4% degli oltre 591mila studenti fuorisede presenti in Italia, secondo i dati pubblicati dal Ministero dell'Interno. Il termine per presentare le domande era fissato al 5 maggio, come indicato in una circolare del Viminale: questa sperimentazione, introdotta con la legge di conversione del decreto Elezioni, permette agli studenti fuorisede di votare per le elezioni europee anche se si trovano in un Comune diverso da quello di residenza.

Limiti della sperimentazione

La sperimentazione non si estende alle elezioni amministrative, che si terranno l'8 e il 9 giugno in più di 3700 Comuni italiani e neanche alle regionali del Piemonte.

Ciò significa che molti studenti potranno votare "a distanza" per il Parlamento europeo ma non per i candidati sindaco delle loro città, a meno che non decidano di tornare nel Comune di residenza, affrontando le spese del viaggio.

Chi ha fatto richiesta

Il Ministero dell'Interno ha fornito dati dettagliati sulla provenienza degli studenti fuorisede che hanno richiesto di votare alle elezioni europee. La maggior parte di loro proviene dalle regioni del Sud Italia, in particolare:

4.107 dalla Puglia

3.917 dalla Sicilia

1.601 dalla Campania

1.478 dalla Calabria

1.181 dalla Sardegna

Includendo anche Basilicata, Molise e Abruzzo, il totale supera i 14mila studenti, rappresentando più della metà del totale. Gli studenti che voteranno fuori sede studiano prevalentemente al Nord.

Modalità di voto per gli studenti fuorisede

Dei circa 23mila studenti fuorisede che potranno votare, ben 21.166 dovranno spostarsi dal Comune in cui vivono per recarsi a votare nel Capoluogo di regione. Il Viminale ha previsto due modalità di voto:

Stessa Circoscrizione: gli studenti che vivono in una città all'interno della stessa circoscrizione di residenza (tra le cinque circoscrizioni elettorali: Nord Est, Nord Ovest, Centro, Sud, Isole) potranno votare nel Comune di domicilio.



Circoscrizione Differente: gli studenti che risiedono in una circoscrizione diversa da quella di residenza dovranno recarsi nel Capoluogo della regione in cui vivono, dove è stata istituita una sezione speciale per loro.