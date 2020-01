Il voto in Emilia, la strategia di Bonaccini

Stefano Bonaccini negli ultimissimi giorni prima del voto di domenica in Emilia-Romagna vede, da governatore uscente, la rimonta. “Noi del centrosinistra partiamo da uno svantaggio, alle Europee - racconta nei suoi ultimi giri e comizi nella regione della grande partita - abbiamo preso il 37,7 dei voti mentre il centrodestra il 44,4. Ma stiamo risalendo”. Il problema e conquistare gli indecisi, quelli che decidono poche ore prima di andare o non andare in cabina. Bonaccini, sovranista rosso, per questo scopo ha deciso di puntare sull'orgoglio emiliano: "La Lega ci vuole lombardi". E Il governatore attacca la destra: "Vogliono privatizzare la sanità" Un messaggio trasversale per non trasformare il voto in un test nazionale e per vedere se riesce a ottenere il bis.

