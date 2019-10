Rita Pavone contro Beppe Grillo: «Niente voto per gli anziani? Stia in poltrona con il plaid»

La proposta di Beppe Grillo di togliere il diritto di voto agli anziani continua a scatenare polemiche. L'ultima, in ordine di tempo, a rispondere al comico genovese è stata Rita Pavone, che su Twitter ha scritto: «Allora vada a casa e si metta in poltrona con il plaid sulle gambe. Essendo del 1948, anche lui fa parte della terza età».

Questo è quello che ho scritto ieri in maniera sorridente e simpaticamente ironica riguardo la provocazione di Grillo :

"Allora vada a casa e si metta in poltrona con il plaid sulle gambe. Essendo del 1948, anche lui fa parte della terza età" Il resto è... creatività di alcuni. — Rita Pavone Official (@Rita_Pavone_) 19 ottobre 2019

A provocare l'indignazione della cantante è stato un post sul blog di Grillo, in cui il fondatore delscriveva: «Se un 15enne non può prendere una decisione per il proprio futuro, perché può farlo chi questo futuro non lo vedrà?». La provocazione di Beppe Grillo ha scatenato reazioni molto forti, dafino a, passando per la già citata Rita Pavone