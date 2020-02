Voli di Stato, l'annuncio di Salvini: «Altro processo in arrivo». L'accusa stavolta è abuso d'ufficio

Voli di Stato: un nuovo processo potrebbe abbattersi su Matteo Salvini, stavolta per abuso d'ufficio. A darne l'annuncio è lo stesso leader leghista con il consueto video sui social.



«Pare che mi stia arrivando un altro processo, questa volta per abuso di ufficio. Sono tranquillo, io non mollo», dice n un post pubblicato su Facebook, dove aggiunge che «se pensano di fermarmi con un processo a settimana hanno trovato il Matteo sbagliato e la Lega sbagliata». «Certo - aggiunge il leader della Lega - ho bisogno di voi».



L'ex ministro è indagato per 35 voli "blu" che, secondo la magistratura, avrebbe usato non per ragioni legate alla sua attività di governo nei mesi passati al Viminale.