Italiavivisti, italiaviventi, vivaitalioti: come chiamare la pattuglia di Renzi?

È partita la gara a trovare la denominazione più giusta per chinare i parlamentari e gli aderenti a Italia Viva, il movimento di Renzi. Come definirli? Gli italiavivisti? Gli italiaviventi? I viviitaliani? Gli italovivi? I vivoitalioti? Ognuno, nei media, nel Palazzo, nei bar, utilizzerà il nome che più gli piace.

Renzi-Salvini, sfida tv da Vespa a ottobre. Italia Viva, ecco i gruppi a Camera e Senato (con il Psdi)

Intanto è cominciata - in parallelo con il tesseramento del Pd - la campagna di adesioni a Italia Viva. E si può farlo nel sito dei Comitati di azione civile guidati da Ettore Rosato e nucleo territoriale del nuovo movimento. Renzi così si rivolge a chi vuole partecipare alla sua impresa: «Adesso si tratta di costruire una Casa giovane, innovativa, femminista, dove si lancino idee e proposte per l’Italia e per la nostra Europa. C’è uno spazio enorme per una politica diversa. Per una politica viva, fatta di passioni e di partecipazione. Questo spazio attende solo il nostro impegno». Fioccheranno le adesioni?



