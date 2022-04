Vito Petrocelli, la Z russa per gli auguri del 25 aprile. Conte: «Vergognoso è fuori dal M5S»

Un tweet vergonoso alla vigilia del 25 aprile. Vito Petrocelli, presidente della Commissione Esteri del Senato in quota Movimento Cinque Stelle, ha postato sul proprio profilo la seguente frase: «Per domani buona festa della LiberaZione». La scelta di utlilizzare la Z maiscola, simbolo dell'esercito russo che ha invaso l'Ucraina, ha scatenato una vera e propria bufera. Duro Giuseppe Conte, che ne ha immediatamente deciso l'espulsione: «Vito Petrocelli è fuori dal Movimento 5 Stelle. Stiamo completando la procedura di espulsione. Il suo ultimo tweet è semplicemente vergognoso. Il 25 aprile è una ricorrenza seria. Certe provocazioni sono inqualificabili», ha scritto sui social il presidente del M5s.

APPROFONDIMENTI LE REAZIONI Draghi parla di «armi all'Ucraina» IL COLLEGAMENTO Zelensky a Montecitorio ma i forfait agitano la Camera MONDO Mariupol, nuova fossa comune

Draghi parla di «armi all'Ucraina», ma sui social è boom dell'hashtag «Not in my name» e in Parlamento c'è chi si dissocia

Vito Petrocelli è fuori dal @Mov5Stelle. Stiamo completando la procedura di espulsione. Il suo ultimo tweet è semplicemente vergognoso. Il #25aprile è una ricorrenza seria. Certe provocazioni sono inqualificabili. pic.twitter.com/6ProlzccCW — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) April 24, 2022

«Sinceramente non ho più parole. Quella tua Z offende chi lotta oggi e chi ha lottato ieri. Quella Z offende la libertà, offende i valori su cui si fonda la nostra democrazia, offende chi è morto per la libertà, anche per la tua. Offende te, senatore della Repubblica nata dalla Resistenza», ha scritto la vicepresidente del Senato Paola Taverna (M5s) commentando il tweet di Petrocelli. «Z dal 24 febbraio vuol dire morte, distruzione, terrore, vergogna. Vito Petrocelli oggi deve solo vergognarsi per la tragedia ucraina e per aver infangato il 25 aprile. È fuori dal M5S e deve dimettersi da Presidente di Commissione! Spero abbia un pò di dignità residua». Lo scrive su Twitter il deputato del M5s Stefano Buffagni.