Vitalizi, dal primo gennaio via ai tagli

Dal primo gennaio via ai tagli dei vitalizi. La decurtazione riguarderà 1.338 ex parlamentari, che subiranno il ricalcolo dell'assegno mediante il sistema contributivo, subendo un taglio all'importo mensile che arriva anche al 60 per cento.



Il presidente della Camera dei Deputati, RobertoFico, con un post su Facebook, ha così commentato: "Da ieri è ufficialmente applicata ai cedolini degli ex parlamentari la delibera che supera i vitalizi! Il provvedimento è entrato in vigore subito dopo la sua approvazione ma diventa efficace proprio dall'inizio dell'anno. Grazie a questo atto la Camera dei deputati risparmierà 44 milioni di euro all'anno. Un risparmio di circa 130 milioni di euro per il prossimo triennio, che comunque non è l'unico".





