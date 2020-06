​Vitalizi, diretta. Di Maio: «Atto di gravità assoluta, ci batteremo contro ogni tipo di ingiustizia sociale»

Continua la polemica legata al mancato taglio dei vitalizi degli ex parlamentari. «Ci batteremo con fermezza contro ogni tipo di ingiustizia sociale». Lo scrive il ministro Luigi Di Maio su Fb dopo l'annullamento dell'abolizione dei vitalizi alla Commissione Contenziosa del Senato. «Pensare di utilizzare i soldi degli italiani per ripristinare degli assurdi privilegi, in una fase così delicata per il Paese e con una crisi economica da affrontare, è un atto di una gravità assoluta», sottolinea Di Maio, aggiungendo: «È un bene che tutte le forze politiche si siano mostrate unite e compatte contro la reintroduzione dei vitalizi».

