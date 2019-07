© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato all'unanimità una proposta di legge di iniziativa dei consiglieriCoviello (Lega), Quarto ( Basilicata positiva), Leggieri (M5s) e Cifarelli (Pd) riguardante la «Rideterminazione degli assegni vitalizi». Il provvedimento prevede la rideterminazione degli importi degli assegni vitalizi agli ex consiglieri regionali e degli assegni di reversibilità con il sistema contributivo a partire dal 1 gennaio 2020 e la rivalutazione automatica annuale in base all'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo. I criteri ed i parametri per larideterminazione dei vitalizi sono stati definiti dalla Conferenza Stato - Regioni. Per i 77 vitalizi e i 24 assegni di reversibilità attualmente erogati, con il ricalcolo determinato dall'applicazione della proposta di legge, si prevede un risparmio di circa 13 mila euro al mese (da 283 mila a circa 270 mila euro mensili).In Basilicata con la legge regionale n. 24/2011 l'assegno vitalizio è stato abolito a partire dalla decima legislatura(2014). «Di conseguenza - ha sottolineato il consigliere e presidente della I Commissione Pasquale Cariello illustrando la proposta di legge - le disposizioni riguardano i consiglieri che hanno maturato questo beneficio nelle precedenti legislature. Con la legge regionale n. 10/2017 inoltre, il Consiglio regionale aveva già previsto unariduzione temporanea degli assegni vitalizi e delle reversibilità a decorrere dal 1° luglio 2017 e fino al 29 febbraio 2020.