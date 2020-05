Vitalizi in Calabria, Di Maio attacca la Santelli: «Surreale in questi tempi di crisi»

I vitalizi riappaiono per i consiglieri regionali in Calabria? «Mentre i cittadini hanno serie difficoltà economiche e le imprese sono colpite duramente dalla crisi, la regione Calabria reintroduce il vitalizio. Davvero surreale». Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook.

Toninelli accusa la Calabria: no ai vitalizi regionali

«Leggo di consiglieri regionali che adesso vorrebbero tornare sui propri passi - prosegue -. Bene, abolite subito questa legge. La politica deve dare il buon esempio. E se non riesce a farlo in una situazione del genere, allora significa che non lo farà mai più».



