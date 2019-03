Virginia Saba: «Io e Di Maio all'Opera con biglietti pagati da noi»

«La bellezza va sostenuta e sovvenzionata anche pagando il biglietto». Con un post su Instagram Virginia Saba, la nuova fidanzata del vicepremier Luigi Di Maio, ritorna sullo spettacolo di venerdì sera al teatro dell'Opera, la prima uscita ufficiale al fianco del leader M5S.

«Io e Luigi abbiamo acquistato due biglietti a prezzo pieno per Orfeo ed Euridice. Per viverci questo momento magico in maniera normale, dalle due uniche poltroncine laterali rimaste». Conclude Virginia Saba: «Mi piacerebbe vivere in un Paese normale dove non ci sia neanche bisogno di precisare di aver acquistato il biglietto».

