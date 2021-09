Virginia Raggi, avvocato e sindaco uscente eletta nel 2016

Mercoledì 22 Settembre 2021, 10:31 - Ultimo aggiornamento: 11:10

VIRGINIA RAGGI

Sindaca di Roma e città metropolitana ed esponente del Movimento Cinque Stelle.

Nata a Roma nel 1978, laureata in giurisprudenza, si è occupata come avvocato di diritto civile, giudiziale e stragiudiziale e in particolare di diritto d'autore, proprietà intellettuale e nuove tecnologie. Nel 2011 inizia il suo impegno politico come attivista del M5S, di cui fonda il gruppo nel XIV Municipio. Nel 2013 è eletta all'Assemblea capitolina. Nel 2016 viene eletta sindaca di Roma, prima donna a ricoprire tale incarico.