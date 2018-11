Calenda: «È un bene che Virginia sia stata assolta, va giudicata per come ha ridotto la città»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«E' un'ottima notizia. Le vicende giudiziarie non devono far parte della lotta politica. La Raggi va combattuta per ciò che non fa a Roma e per Roma, non con le sentenze».«E' normale. Ma la sua assoluzione non può essere trasformata in un giudizio di merito positivo sulla gestione di Roma. Il fatto che è stata assolta non cambia la triste realtà: la città è in ginocchio, è completamente fuori controllo».«Violenze e ferocia? Non mi sembra. Siamo piuttosto obbligati a constatare che Roma vive una situazione di degrado senza precedenti nella storia. Di cui ovviamente, come ho sempre detto, non è interamente responsabile la Raggi. Ma la sua gestione ha peggiorato enormemente le cose. I cittadini romani non devono fare solo i conti con la sua incapacità a sviluppare una grande metropoli e una grande capitale: questo sarebbe chiederle troppo. I romani, purtroppo, vedono ormai mancare anche i servizi essenziali».«Già. Le faccio un esempio: a Torino c'è stata un'imponente manifestazione popolare a favore della Tav e la sindaca Appendino dei 5Stelle si è detta pronta all'ascolto. Quando un paio di settimane fa un'altra iniziativa spontanea è avvenuta a Roma, a causa della sua fragilità la risposta della Raggi è stata un sussulto di arroganza. Così non va».«Far rinascere Roma dovrebbe essere il suo lavoro. Ha vinto le elezioni per farlo. I cittadini adesso si rimboccano le maniche per cercare di sopravvivere in una città completamente fuori controllo. Il problema è che quando, da ministro, l'ho incontrata al tavolo per Roma ho purtroppo constatato che la Raggi non ha la minima idea di come gestire la città. Non sa fare le gare d'appalto, non sa decidere. E oltre a essere molto confusa, non ha alcuna strategia e neppure l'umiltà di ascoltare e imparare: è molto incompetente e decisamente arrogante. Perciò, prima di chiedere ai cittadini di rimboccarsi le maniche, ammettesse i propri errori e si desse da fare in prima persona. E' pagata per farlo».«Può però circondarsi di gente esperta e capace, cercando di risalire la china. Non è possibile andare avanti così: Roma è al collasso. E' sporca, nessuno raccoglie i rifiuti, il traffico è paralizzato, decine di strade sono chiuse senza una spiegazione. Non funzionano i servizi pubblici, gli autobus vanno a fuoco. Ogni giorno è un bollettino di guerra».«E spero che i romani vadano a votare. La situazione di Atac è folle: ha diminuito le corse del 30%, quando la promessa della Raggi era più trasporto pubblico. La sindaca non riesce neppure a spendere i soldi a disposizione per comprare gli autobus».«Non è così. Il controllo del servizio di trasporto deve rimanere fortemente in mano pubblica, ma poi la produzione può essere fatta in modo molto più efficiente di oggi. L'Atac è tecnicamente fallita. Io spero si raggiunga il quorum: la gente è stanca di avere a che fare con amministratori incapaci che le rendono la vita impossibile. Ciò che è successo a Torino è importante e significativo: c'è una maggioranza silenziosa, senza bandiere di partito, che non ne può più di chi vuole frenare lo sviluppo, pone veti, fa promesse irrealizzabili come il reddito di cittadinanza. I 5Stelle sono dei fanfaroni buoni solo a dire dei vaffa. Quando devono governare fanno disastri».«Non lo penso. Tant'è che non è affatto detto che quando si andrà a votare a Roma vincerà il centrosinistra. Bisogna avere idee, proposte, entusiasmo e soprattutto candidature serie».«Prima di occuparsi di Roma bisogna pensare all'Italia. A maggio si vota per le europee: la battaglia adesso è tenere il nostro Paese dentro all'Europa, altrimenti faremo la fine del Venezuela e Roma di Caracas. Se nascerà un grande fronte civile, oltre i partiti e al Pd, mi candiderò a Strasburgo. Ripeto: ora la priorità è l'Europa».