Violenza sulle donne, il governo ammette lievi tagli ai fondi disponibili. L'opposizione insorge

E' polemica sui tagli dei fondi per la violenza delle donne. Il sottosegretario con delega alle Pari Opportunità, Vincenzo Spatafora, ha ammesso un taglio del 2,7% rispetto alle disponibilità. Durissime le reazioni di alcune deputate del'opposizione da Mara Carfagna di Forza Italia a Alessia Morani del Pd e Laura Boldrini ex presidente della Camera. Tutte sottolineano che i fondi sono stati stanziati dal governo Gentiloni non solo non vanno tagliati ma vanno spesi, in particolare quelli per le vittime di fatti di sangue. © RIPRODUZIONE RISERVATA