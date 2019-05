Europee, ecco il gioco social "Vinci Salvini": in palio selfie, video e incontri con il leader

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'annuncio è arrivato su Facebook da Luca Morisi, il capo della comunicazione del leader leghista nonché ideatore della "bestia", la macchina di consensi social del Capitano: «È tornato Iscrivetevi subito su www.vincisalvini.it, mettete Mi piace ai post del Capitano e vincete telefonate e un incontro con lui! P.s. Attenzione! Quest’anno si fanno punti non solo con Facebook ma anche con Twitter e Instagram. Se volete vincere l’incontro col Capitano attrezzatevi e iscrivetevi su tutti i social». Di cosa si tratta? Di un concorso per fidelizzare ancora di più i fans di Salvini sui social. Ci sarà una classifica settimanale per calcolare chi avrà inserito più "mi piace" sotto i post del ministro dell'Interno. Per i vincitori una serie di premi: da una foto con Salvini (da pubblicare sui profili del leader leghista) fino a un incontro con lui. Una mossa in vista delle Europee per tirare ancora di più la volata al Carroccio. Un gioca che torna dopo il debutto alle ultime politiche.