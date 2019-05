“Vinci Salvini”: il premio è una telefonata con il ministro. Il gioco della Lega spopola su Facebook

Nel vederlo per la prima volta qualcuno si chiede se sia un fake, ma sembra di no. Matteo Salvini, vicepremier e ministro degli Interni si traveste da presentatore tv e su internet lancia un concorso a punti basato sui like e i cuoricini. Chi è più veloce nel piazzare il like e il cuoricino guadagna punti. E cosa vice? Vince un post con la sua foto su Fb, Instagram o su qualche altro canale social della galassia del leader leghista. Oppure, per i «più fortunati», come sottolinea Salvini nel video, una chiacchierata al telefono con il Comandante o addirittura un incontro vis a vis «per i vincitori della classifica settimanale». Un modo, neanche tanto mascherato, per risalire con...leggerezza nei sondaggi. Da vedere se avrà successo.



Ultimo aggiornamento: 13:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA