Vinci Salvini, ecco i vincitori. Ma il web insorge: «Concorso truccato»

Enrico Nacca di Roma e Lorenzo Barbero di Cuneo sono tra i vincitori del "VinciSalvini", il concorso a premi indetto dal ministro dell'Interno sui social che sta facendo tanto discutere in questi giorni. Giunto alla sua seconda edizione, lo scopo del gioco è mettere più like e il più velocemente possibile ai post di Salvini e vincere una foto postata sul suo profilo, una telefonata e/o un caffè. Insomma, una trovata da far impallidire Chiara Ferragni.

Salvini ha pubblicato i loro nomi sui suoi profili con tanto di selfie sorridenti e congratulazioni. Ma i vincitori sono stati subito bersagliati sui social. E c'è anche chi grida all'imbroglio.

Qualcuno insinua che il Vinci Salvini sia in realtà truccato. Entrambi i vincitori sembrano infatti avere dei “precedenti” con il vicepremier. Il 3 giugno 2018, Enrico Nacca ha postato sul suo profilo una foto che lo ritrae sorridente in compagnia di Matteo Salvini: “Ma vincono sempre gli stessi?”, si legge in didascalia alla foto. Il commento è stato ripreso diverse volte e l’idea che il premier si sia lasciato andare a qualche “favoritismo” si è ormai insinuata nella testa di molti utenti. Mentre Lorenzo Barbero è un Candidato consigliere comunale per la Lega nel comune di Alba. Solo coincidenze?

