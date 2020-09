Elezioni regionali Campania, chi è Vincenzo De Luca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vincenzo De Luca, 71 anni, è il governatore uscente. In queste settimane, durante e dopo l’emergenza Covid-19, De Luca è ritornato alla ribalta nazionale e ora prova il bis alla guida della Regione sostenuto dal centrosinistra. Le liste che lo sostengono sono: Partito Democratico, Italia Viva, Partito Socialista Italiano, Centro Democratico, +Campania in Europa, Europa Verde-Demos, De Luca Presidente, Campania Libera, Fare Democratico-Popolari, Democratici e Progressisti, Davvero Sostenibilità e Diritti-Partito Animalista, Lega per l’Italia-PRI, Liberaldemocratici e Moderati, Noi Campani, Per le Persone e la Comunità.Nato a Ruvo del Monte nel 1949 è presidente della Regione Campania dal 18 giugno 2015. Ha ricoperto la carica di sindaco di Salerno da maggio a luglio del 1993 dopo le dimissioni di Vincenzo Giordano e, successivamente, per quattro mandati dal 1993 al 2001 e dal 2006 al 2015.Aderisce in gioventù al Partito Comunista Italiano, di cui diverrà segretario provinciale confluito poi nel Pds, sempre da segretario provinciale del partito. Come esponente prima dei DS e successivamente del PD, è deputato nella XIV e nella XV legislatura. È stato sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti nel Governo Letta.