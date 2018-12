Boccia: «Troppa spesa e niente crescita, manca spinta al Sud»

Ultimo aggiornamento: 08:30

«È quello che abbiamo detto a Torino nella manifestazione del 3 dicembre davanti a 3 mila protagonisti dell'economia reale del Paese, quando abbiamo invitato il premier ad assumere su di sé l'iniziativa di trattare con l'Europa chiedendo ai due vicepremier di rinunciare ciascuno a una piccola parte delle loro richieste. Alla fine, è andata proprio così e non c'è dubbio che se ci fossimo mossi prima in questa direzione avremmo risparmiato tempo e risorse. Va dato atto al governo, al premier e ai ministri Tria e Moavero, di esserci riusciti. Non era scontato».«Anche se approvata da Bruxelles la manovra resta squilibrata dal lato della domanda mentre l'intero mondo delle imprese, quello che si è ritrovato a Torino e poi ai tavoli convocati in rapida successione da Salvini e Di Maio, chiede infrastrutture e provvedimenti per la crescita come condizioni per creare lavoro».«Infatti, non siamo soddisfatti di come si va configurando la manovra nel concreto. È un errore ostinarsi a costruire una legge di bilancio tutta orientata alla spesa e sprovvista di misure per la crescita».«Sicuro, sarebbe stato certamente meglio. Ed è quello che abbiamo suggerito nelle nostre Assise di Verona e poi inserito come punto qualificante nel Patto della Fabbrica, parlando di quella che dovrebbe essere la missione cardine del Paese: creare lavoro a partire dai giovani».«Il nostro punto di vista è chiaro: le risorse del Reddito di cittadinanza possono e devono essere utilizzate come ponte verso il mondo del lavoro e non come mezzo per distribuire assistenza. In questo caso siamo pronti a disponibili a dare una mano».«È una conseguenza e comunque va letto come atto di buon senso e responsabilità del governo per uscire dalla procedura di infrazione sul debito».«Si tratta di due diverse categorie di problemi. Bisogna sempre capire e prevedere gli effetti sull'economia reale e la compatibilità con gli obiettivi. Nel primo caso occorre non penalizzare le imprese e il Paese, che già vivono un significativo digital divide; nel secondo il concetto è ricorrente: occorre sempre confrontarsi per evitare decisioni affrettate che poi si riverberano contro il Paese. Anche nel settore del gioco l'aumento eccessivo della tassazione porterà a favorire la filiera illegale e a contrarre l'occupazione. Confidiamo che in futuro prevalga il confronto».«Sì, abbiamo sentito. Se ne parla da tempo. E, a parte i profili giuridici critici - in parte si tratta di società quotate - la circostanza inciderebbe sulle entrate della confederazione per il 4 per cento. Peraltro, una simile scelta comporterebbe notevoli problemi nell'applicazione dei contratti di lavoro».«Avevamo anticipato che la stima di crescita iniziale era eccessiva. I nostri consigli sono noti al premier, ai vicepremier e al ministro dell'Economia perché abbiamo avuto modo di illustrarli in più riprese. E dunque, anzitutto non depotenziare strumenti che funzionano come Industria 4.0 e il credito d'imposta su ricerca e sviluppo per gli investimenti al sud. Poi pagare i debiti della pubblica amministrazione alle imprese, abbassare il cuneo fiscale, raddoppiare l'operatività del fondo di garanzia, realizzare le infrastrutture necessarie al Paese per crescere, aprire i cantieri per risolvere la crisi del settore costruzioni, insistere sull'alternanza scuola-lavoro».«Come è stato detto e ribadito dall'intero mondo imprenditoriale italiano, la Tav è un'opera utile e necessaria per non essere tagliati fuori dai grandi traffici europei e internazionali. Non possiamo rinunciare a un'infrastruttura strategica i cui costi, molti dei quali già sostenuti, condividiamo con la Francia e l'Unione europea».«Noi tifiamo Italia e dobbiamo spingere per la crescita delle nostre imprese e del Paese: è la sfida di tutti. Le previsioni non aiutano, né aiuta il rallentamento dell'economia globale. Per questo occorre una particolare attenzione alla crescita e darsi grandi obiettivi come Paese tornando alla centralità del lavoro e realizzando le condizioni per incrementare l'occupazione».