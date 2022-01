Viaggi, via restrizioni e mappe Covid (ma non il Green pass): ecco come l'Europa cambia gestione della pandemia

L'Europa cambia prospettiva e prepara un nuovo modello di gestione della pandemia per i viaggi eliminando l'approccio delle «area geografica di provenienza dei viaggiatori», superando cioè il sistema delle mappe di contagio che resteranno «solo a livello informativo». Lo prevede il testo della raccomandazione concordato dagli ambasciatori Ue e anticipato da El Pais in vista del consiglio affari generali di martedì. Le restrizioni non saranno più legate all'aerea di arrivo ma alla situazione del viaggiatore: vaccinazione, guarigione o test (sempre 72 ore per i molecolari, 24 e non più 48 per gli antigenici). Confermata la validità dei Green Pass a 9 mesi.

Via mappe e restrizioni, ecco cosa cambia

La prossima settimana - si legge su El Pais - l'Unione Europea farà il primo passo verso un nuovo modello di gestione della pandemia che mira a ritirare le restrizioni generalizzate finora utilizzate per fermare il Covid-19. Il Consiglio dell'Ue prevede di approvare martedì la soppressione della mappa del contagio come guida per l'istituzione di limitazioni agli spostamenti tra Paesi, un cambiamento volto a facilitare la mobilità e a recuperare una certa normalità. L'imposizione di misure come l'erogazione di un test negativo o le quarantene non dipenderà più dalla provenienza geografica del viaggiatore, ma dallo stato del suo certificato Covid.

Le persone vaccinate, che hanno superato la malattia o che ottengono un test negativo potranno muoversi liberamente. La mappa di incidenza cumulativa per 14 giorni, predisposta dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (ECDC) e che finora ha determinato le possibilità di movimento in ciascuna regione, continuerà ad essere aggiornata settimanalmente, ma avrà un carattere meramente informativo.