Vertice di maggioranza alla Camera per siglare il patto propedeutico al taglio dei parlamentari

È in corso alla Camera, in sala Aldo Moro, un incontro tra i capigruppo di maggioranza di Camera e Senato per chiudere definitivamente e firmare l'intesa scritta sulle riforme costituzionali da approvare dopo il via libera definitivo alla riduzione dei parlamentari atteso per domani nell'Aula delle Camera. All'incontro sono presenti il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà (M5s), Andrea Marcucci e Graziano Delrio (Pd), Gianluca Perilli e Francesco Silvestri (M5S), Loredana De Petris e Federico Fornaro (Leu), Maria Elena Boschi e Marco Di Maio (Italia Viva).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa riunione è indispensare per saldare un patto di maggioranza che prevede di accompagnare il taglio dei parlamentari con alcuni ritocchi istituzionali, come l'equiparazione di elettorato passivo e attivo tra Camera e Senato, la riduzione dei rappresentanti delle Regioni in occasione dell'elezione del capo dello Stato a Camere riunite, più il ridisegno delle circoscrizioni elettorali e una riforma dei meccanismi di voto in senso proporzionale, ma con una correzione maggioritaria introducendo una soglia di sbarramento al 5%.